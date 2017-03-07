12 марта группа ЙОРШ приедет с концертом в Подольск!

В это воскресенье в 20:00 они сыграют в клубе «Ирландец» (Подольск, Мраморная, 2д). Билеты в предпродаже — 400 ₽, в день концерта 500 ₽. Количество ограниченно вместимостью клуба!
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Бригадный подряд
Поклонники петербургской панк-группы «Бригадный подряд» нашли для музыкантов новый автобус вместо повреждённого при столкновении с фурой.
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Новая пластинка стрит-панк формации Criminal State из Нижнего Новогорода
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Distemper
4 марта коллектив выступит в клубе MonteRay. Как обычно, в ритмах солнечного СКА нас ждет: брутальный позитив, драйв и чумовая энергетика. Это будет самый позитивный концерт этой весны.
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Purgen
ФИРМЕННЫЕ (цветные бумажные) билеты:
Магазин Зиг-Заг, м.Китай-город, Большой Спасоглинищевский пер., д. 9/1, ежедневно 12:00-20:30
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The Exploited
В Санкт-Петербурге после субботнего концерта панк-группы The Exploited, который состоялся в клубе «Космонавт», погиб один из посетителей мероприятия.
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Вот в такую историю угодили в минувшие выходные…
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